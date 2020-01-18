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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طالب يدهس 4 مواطنين بالمنوفية.. وتلفيات بـ3 سيارات

السبت 18/يناير/2020 - 08:55 ص
مكان الحادث
مكان الحادث
ولاء القاضى
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شهد شارع الاستاد الرياضى بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، حادث دهس جماعى بسيارة ملاكي، عقب مشاجرة وقعت بين سائق السيارة الملاكي، وسائق سيارة تاكسي على أولوية المرور، ما أدى لأصابة 4 مواطنين وتلف عدد 3 سيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء محمد ناجى ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من الرائد محمود الطباخ، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد، بقيام المدعو"محمد أيمن مصطفى" طالب بكليةالحقوق، بدهس أربعة أفراد وإحداث تلفيات بثلاث سيارات تزامن وجودهم بموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الجانب الآخر، دفع الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، ببسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما أشار الدكتور أحمد سمير، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالمنوفية، إلى أن الحادث أسفر عن أربعة إصابات، وتم نقلهم للمستشفى الجامعى بشبين الكوم بواسطة الإسعاف لتلقى الإسعافات الأولية، مشيرًا إلى أن الإصابات ليست خطيرة، وحالتهم الصحية جيدة.

وبسؤال شهود العيان أكدوا وقوع مشاجرة بين سائق سيارة تاكسي وأخرى ملاكي علي أولوية المرور، قام علي إثرها سائق السيارة الملاكي باستقلال سيارته ودهس المواطنين أمامه ما أدي لإصابتهم، وتم نقلهم بسيارات مرفق الإسعاف.

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