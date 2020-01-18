طلاب «2 ثانوي» يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ اليوم

يستأنف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، أداء امتحاناتهم الإلكترونية والورقية للفصل الدراسي الأول.ويواجه طلاب الشعبة العلمية بالصف الثاني الثانوي، مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية مادة التاريخ، إلكترونيا بواسطة أجهزة "التابلت"، بالمدارس المجهزة إلكترونيا وورقي للمدارس غير المجهزة، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 9 حتى 11 ظهرا.في حين يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم، امتحان مادة الرياضيات ورقيا بنظام الكتاب المفتوح بالفترة المسائية.