وزير الإسكان يضع حجر أساس أكبر مدينة طبية بالشرق الأوسط

يضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حجر أساس المدينة الطبية التي ستعد الأكبر في الشرق الأوسط، وذلك خلال جولة تفقدية لمدينة بدر، بعد قليل، يتفقد خلالها المشروعات الجاري تنفيذها هناك.ويتفقد وزير الإسكان، بعد ذلك، محطة الصرف الصحي الخاصة بالعاصمة الادارية الجديدة، إضافة إلى تفقد مشروع سكن موظفي الحكومة المقرر انتقالهم للعاصمة الجديدة.ومن المقرر أن يقوم الجزار بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمستحقيها، بعد تفقد الوحدات المقرر تسليمها وأخري جاري تنفيذها.ومن المقرر أيضا أن يتفقد الجزار مشروع النقل الخارجي بالمدينة، وتفقد الحي السابع بالمدينة وافتتاح المركز الطبي بنفس المنطقة.ويختتم الجزار جولته، بتفقد منطقة الامتداد الشرقي المعروف بحدائق العاصمة، منطقة الـ33 ألف و300 وحدة.يأتي ذلك في إطار سياسة الدكتور عاصم الجزار التي تقوم على الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات علي أرض الواقع وعدم الارتكان إلى التقارير فقط.