وفاة ممثلين سقطا من جسر خلال تصوير مسلسل

لقي ممثلان مكسيكيان حتفهما بعد سقوطهما من جسر خلال تصوير مسلسل تليفزيوني، حسبما قالت شبكة "تليفيزا" اليوم السبت.وقال البيان، إن خورخي نافارو سانشيز ولويزرجيراردوا ريفيرا لقيا حتفهما في وقت متأخر من مساء الخميس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وكان الممثلان يؤديان بروفة لمشهد من مسلسل تليفزيوني مكسيسكي يحمل اسم "لا خوف من الحقيقة".يذكر أن نافارو وريفيرا كانا يقومان بدورين مساعدين في المسلسل الذي تم عرض موسمين منه بالفعل.