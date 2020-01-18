اعتقال شرطي صيني لتورطه في أنشطة ضد الحكومة

قالت الشرطة في هونج كونج اليوم السبت، إن شرطيا في قوات مكافحة الشغب خارج الخدمة، أصبح أول عنصر من الشرطة يعتقل للاشتباه بتورطه في أنشطة مناهضة للحكومة بعد اعتقال مجموعة كان معها صباح اليوم السبت.واعتقل الشرطي (31 عاما) مع أربعة رجال آخرين وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 14 و61 عاما، وعثر بحوزتهم على مثاقيب إلكترونية وملصقات وكاشطات وقفازات في منطقة تيون مون بالضواحي المكتظة من المدينة، وهم يحاولون إقامة "جدار لينون" الذي يحمل ملصقات وعبارات ضد الحكومة.وتردد أن صديقة للشرطي ووالدتها كانتا من بين الثلاث نساء، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مونينج بوست" المحلية الصادرة باللغة الإنجليزية.وأصبحت هذه الجدران التي تحمل اسم جدار "جون لينون" في العاصمة التشيكية براغ، والذي انتشر في ثمانينات القرن الماضي، بسبب رسومات الجرافيتي المستوحاه من أغاني جون لينون، مشهدا شائعا في هونج كونج التي تشهد احتجاجات منذ ستة أشهر.