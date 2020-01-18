مقتل 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة بشمال بوركينا فاسو

قُتل ستة جنود من بوركينا فاسو، اليوم السبت، في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا (شمال)، بحسب ما قال الجيش في بيان.وكانت حصيلة سابقة اوردتها مصادر امنية قد اشارت الى وجود خمسة قتلى وجريحين.وقال الجيش في بيانه: «في 8 صباحا اصطدمت مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال، كانت في مهمة استطلاعية، بعبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من يالانجا، بشمال غرب أربيندا»، واضاف البيان أن الانفجار أسفر عن «مقتل ستة جنود وجرح آخر».وعشية عيد الميلاد، قُتل 35 مدنيًا، بينهم 31 امرأة، بالإضافة إلى سبعة عسكريين جراء هجوم في أربيندا.وتبدو قوات البلاد التي تتكبد خسائر كبيرة، عاجزة عن وقف عنف الإرهابيين، فهي تعاني من نقص في التجهيزات وفي التدريب، رغم تصريحات الحكومة المناقضة.ويكثف الإرهابيين هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصًا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.