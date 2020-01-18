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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عواصف رعدية وفيضانات تضرب أستراليا بعد حرائق الغابات

السبت 18/يناير/2020 - 07:48 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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ضربت عواصف رعدية وفيضانات أجزاء من الساحل الشرقي في أستراليا، في وقت مبكر اليوم السبت، مما أدى إلى إغلاق طرق، لكن البلاد ما زالت تكافح قرابة مئة من حرائق الغابات كما أن بعض المناطق ظلت جافة.

وتتعامل ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند حاليًا مع هطول أمطار شديدة.

وتضررت الولايات الثلاث بشدة جراء حرائق الغابات التي أدوت حتى الآن بحياة 29 شخصًان ودمرت أكثر من 2500 منزل وأدت إلى احتراق ملايين الأفدنة.

وأُغلقت الطرق السريعة الكبرى في كيونزلاند في وقت مبكر صباح اليوم في حين قطعت الكهرباء عن أجزاء من نيو ساوث ويلز بعد ليلة عاصفة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في كوينزلاند على «تويتر» اليوم: «تراجع هطول المطر الغزير لكن ما زالت هناك فرصة لهبوب عواصف رعدية خلال مطلع الأسبوع».

وشهدت مناطق من كوينزلاند ثلاثة أمثال معدل الأمطار الشهرية خلال الليل، ولم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار كبيرة على الرغم من أن بعض المناطق السكنية غمرتها مياه الفيضانات كما أُغلقت الكثير من المتنزهات والمناطق السياحية في الولاية.

ورحبت خدمات الإطفاء في نيو ساوث ويلز بالأمطار وقالت على «تويتر» إنها ستساعد في السيطرة على 75 حريقًا في الولاية، منها 25 لم يتم احتواؤها حتى الآن، لكنها قالت أيضًا إن بعض مواقع الحرائق لم تشهد هطول أي أمطار بعد.

وتشير التوقعات إلى احتمال هبوب المزيد من العواصف على فيكتوريا التي ضربتها بالفعل عواصف شديدة ودخان جراء حرائق الغابات.

واليوم أكثر من عشرة حرائق مازالت مشتعلة في فيكتوريا لكن تم رفع أمر إجلاء بسبب الحرائق في منطقة جبلية.

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