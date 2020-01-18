الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة مع سقوط الأمطار.. والقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار، اليوم السبت، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، وأن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 11 16شبين الكوم 10 15طنطا 10 15دمنهور 11 16الإسكندرية 11 17بلطيم 12 16مطروح 11 15السلوم 09 14سيوة 08 15بورسعيد 12 17دمياط 12 17الزقازيق 10 17الإسماعيلية 10 17السويس 11 18العريش 10 18رفح 11 17رأس سدر 12 19نخل 05 18نويبع 14 19طابا 12 17كاترين 04 15الطور 12 18شرم الشيخ 15 22الغردقة 15 21مرسى علم 15 20الفيوم 10 17بنى سويف 10 17المنيا 09 17أسيوط 09 17سوهاج 10 18قنا 10 19الأقصر 11 20أسوان 11 20أبوسمبل 10 19الوادى الجديد 10 19شلاتين 16 24أبورماد 15 23حلايب 18 22