اكتشاف 4 إصابات بالالتهاب الرئوى بسبب تفشى فيروس كورونا بالصين

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، أنها اكتشفت 4 حالات إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي بعد تفشي ما يعتقد أنها سلالة جديدة من فيروس كورونا بمدينة ووهان في وسط البلاد.وقالت لجنة الصحة في ووهان، في بيان نشر ونقلته «روتيرز»، من منتصف الليل إنه تم تشخيص الأفراد الأربعة بالالتهاب الرئوي يوم الخميس وإن حالتهم مستقرة. جاء البيان بعد يوم من تأكيد اللجنة وفاة شخص ثان بسبب الالتهاب الرئوي.وأصيب حوالي 50 شخصًا حتى الآن بالعدوى، وتقتصر حالات الإصابة حتى الآن على أفراد سافروا أو عاشوا في ووهان، لكن منظمة الصحة العالمية حذرت المستشفيات في مختلف أنحاء العالم من احتمال اتساع نطاق التفشي.وتسعى منظمة الصحة العالمية والصين ودول أخرى إلى الحيلولة دون انتشار الفيروس قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الأسبوع المقبل والتي يسافر خلالها كثير من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار إلى الخارج.وأعلنت تايلاند عن ثاني إصابة بالالتهاب الرئوي يوم الخميس وهي لامرأة صينية تبلغ من العمر 74 عاما من مدينة ووهان. وتتوقع تايلاند ما يقرب من مليون زائر صيني خلال عطلة رأس السنة القمرية وكثفت إجراءات المراقبة في المطارات التي تستقبل رحلات من ووهان. وأكدت اليابان أن رجلا أصيب بالفيروس بعد زيارته ووهان.وكثفت السلطات في إندونيسيا إجراءات فحص الركاب في جميع نقاط الدخول لمواجهة التفشي. كما تفحص الفلبين كل الركاب في الموانئ والمطارات.وذكرت السلطات في ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية أيضا أنها تفحص الركاب القادمين من ووهان.