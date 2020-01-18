دار الفؤاد تصدر «أفاعى الرفاعى» بمعرض القاهرة للكتاب

تحت عنوان «أفاعي الرفاعي» يصدر بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ رواية للكاتب حسام الشحات٬ عن دار الفؤاد للنشر والتوزيع.ومن أجواء الرواية نقرأ:أيقصد عجزي؟ أم تشي كلماته بتورطي؟ أتذكر بدايات القصة المشرقة ونهاياتها المفجعة؛ تركت الساحة الفسيحة المواجهة للطاحونة خلفي ومضيت أهذي، تزيد رعشتي رغم ملابسي الثقيلة، أهو شتاء مبكر في خريف سبتمبر أم هي برودة قلبي القاسي؟ آهٍ من التفاصيل؛ لا يكمن فيها شيطان بل شياطين! أمي، العنقاء، أبي، مصطفى، العهد، الرفاعي، عادل، نادية، الكفكفية، تغيير الجلد، أغسطس، الفحيح والكشيش، الطريشة، العصَّار، بيت الشامية، الذئاب، الأسرار، الأوراد، أمل، حبشي، عبودة، والبرهامية!.رواية خيالية رمزية تحمل بعض الألغاز؛ ربما تحتاج أن تقرأها أكثر من مرة وتعيد ترتيب الأحداث! لكن لا بأس؛ فالنهاية تحمل تفسير ما كان ولكنها تطرح السؤال الأهم حول سبيل النجاة.