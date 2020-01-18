عرض الفيلم القصير «زى ما قال الكتاب» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ضمن فعاليات نادي أفلام السينما المستقلة٬ ينظم مركز الحرية للإبداع٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ بالتعاون مع المركز القومى للسينما٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم القصير «زي ما قال الكتاب» قصة وإخراج عمرو مصطفى، ويعقب عرض الفيلم ندوة حوله يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.الفيلم من بطولة: عمرو رمزى، عمرو عبدالعزيز، سيف عبدالرحمن، رضا إدريس.تدور أحداث فيلم «زي ما قال الكتاب» حول شاب خريج معهد فنون المسرحية٬ يمر هذا الشاب باكتئاب بسبب الطرق المغلقة أمامه، يقابل فنان مشهور يعطيه كتاب ليقرأه، والشاب يقرر بعد قراءة الكتاب وأن يبدأ مسيرته وبدايته من خلال عمل مسرحي وتتوالى الأحداث بين الأمل وفقدانه.