محمد الشوربجى يتوج بلقب «جى بى مورجان» للإسكواش

نجح محمد الشوربجي في التتويج بلقب بطولة الأبطال جى بى مورجان للإسكواش المقامة حاليًا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك بعدما تغلب على منافسه ومواطنه طارق مؤمن 3-1 في نهائي مصري خالص، ليتوج الشوربجي بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، وليكون اللقب الـ40 في مشواره بعالم الإسكواش.وبهذا التتويج يعود الشوربجي، لصدارة التصنيف العالمي بداية من شهر فبراير المقبل.وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهي أكبر فئة في تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.