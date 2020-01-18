أسعار الذهب اليوم السبت 18 يناير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.





وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت الموافق 18 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:





أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة: السعر بالجنيه المصري

عيار 24: 779 إلى 782

عيار 22: 714 إلى 717

عيار 21: 682 إلى 684

عيار 18: 585 إلى 586

عيار 14: 455 إلى 456

عيار 12: 390 إلى 391

الاونصة: 24,240 إلى 24,311

الجنيه الذهب: 5,456 إلى 5,472

الكيلو: 779,429 إلى 781,714





ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة: السعر بالجنيه المصري

عيار 24: 792.77 جنيه

عيار 22: 726.71

عيار 21: 693.69

عيار 18: 594.59

عيار 14: 462.45

عيار 12: 396.39

عيار 9 297.29

أوقية الذهب: 24,655

جنيه الذهب: 5,550

كيلو الذهب: 792,771