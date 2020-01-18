باكستان: إيران تسعى إلى خفض التوترات على الصعيدين الإقليمى والدولى

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الذي زار واشنطن وطهران في أسبوع عن ثقته بأن إيران تسعى إلى خفض التوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وناقش قرشي مسألتي إيران وعملية السلام في أفغانستان مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، بعد خمسة أيام على اجتماعه مع روحاني.

وبينما أحجم قرشي عن الإفصاح إن كان ينقل أي رسائل، قال إنه يفهم أن الإيرانيين "لا يريدون تصعيد الأمور".

وأضاف للصحافيين في واشنطن "إنهم لا يريدون الحرب، ولا يريدون مزيدا من سفك الدماء".

وقال قرشي إن القيادة الإيرانية أبدت استعدادها لتخفيف التوترات مع جيرانها العرب.

وقال إن الإيرانيين "سلطوا الضوء على القضايا والاختلافات التي كانت لديهم مع دول مهمة أخرى في المنطقة". وتابع قرشي "قالوا إنهم على استعداد للمشاركة على أي مستوى وبأي شكل".