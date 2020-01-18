مسؤول أمريكى: على الزعماء اللبنانيين الالتزام بالإصلاحات الضرورية

تحدث مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لـ«العربية» حول تشكيل الحكومة المقبلة في لبنان؟ وقال إن أي حكومة تثبت ذاتها من خلال الأفعال.وأضاف: «قلنا من قبل أن على الزعماء اللبنانيين الالتزام بالإصلاحات الضرورية وتطبيقها للتجاوب مع مطالب اللبنانيين بالقضاء على الفساد المستشري، والتجاوب مع مطالب اللبنانيين بحكم أفضل وبفرص اقتصادية»، وفقًا لـ«العربية».وتابع قائلا: «وكما قلنا من قبل لمرات عديدة يجب أن تكون للبنان حكومة ذات صدقية وقادرة على اتخاذ هذه الخطوات».وأوضح المسؤول لـ«العربية»: «أن حكومة ذات مصداقية، عليها أن تعمل لصالح كل اللبنانيين وينظر إليها اللبنانيون عامة على هذا الأساس، ويجب أن تكون قادرة على استعادة الثقة بلبنان».وأضاف أن «حكومة قادرة على إجراء إصلاحات ملموسة وحدها قادرة على استعادة ثقة المستثمرين وإعادة فتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان، وهناك تفاهم دولي قوي حول هذه القضية، وليس هناك طريق آخر للمساعدة الدولية غير إصلاحات حقيقية تقوم بها حكومة ذات صدقية وقادرة».ودعا كل الاطراف الى الامتناع عن استعمال أي شكل من اشكال العنف، كما دعا السلطات إلى حماية الحق في التظاهر.