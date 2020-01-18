الداخلية التونسية تحبط مخططا إرهابيا لاغتيال قيادية سياسية

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تونس خالد الحيوني، بأنه «تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية»، وإلقاء القبض على عنصر إرهابي في هذا الشأن.وأضاف الحيوني، حسبما أوردت وكالة الأنباء التونسية الليلة، أنه تم إعلام مباركة بهذا المخطط واتخذت الوزارة الإجراءات الضرورية لحمايتها وتأمين سلامتها.كان التيار الشعبي قد أعلن في بيان له الجمعة أن «الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا لاغتيال مباركة عواينية براهمي أرملة الشهيد محمد براهمي».يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، بدأ مرحلة جديدة من المشاورات حول تشكيل الحكومة، بعد أن قدمت جميع الأحزاب مقترحاتها المكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التي يرونها «الأقدر» لتكوين حكومة إلى رئاسة الجمهورية أمس الخميس، وقبل أيام من انتهاء المهلة التي منحها الدستور للرئيس حتى يعلن اسم المكلف بالتشكيل.