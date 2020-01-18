رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

معتز القيعى يصحح أخطاء شائعة حول التمارين الرياضية وتغذية المرأة

السبت 18/يناير/2020 - 02:07 ص
معتز القيعى
معتز القيعى
محمود حفنى
طباعة
تقع الكثير من الفتيات ضحية الشائعات المختلفة حول التغذية وممارسة الرياضة، خاصة الفتيات والسيدات حديثي العهد في الجيم والصالات الرياضية؛ لذلك يقدم معتز القيعي، اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، في هذا الموضوع، أهم الشائعات والأخطاء عن التمارين الرياضية وتغذية البنات وتصحيح هذه الشائعات.

1- النظام الغذائي يكون واحدًا للرجال والفتيات.. هذه المعلومه خطأ والتصحيح أن الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية تختلف من الرجال للسيدات؛ لذلك يجب أن تزيد السعرات الحرارية للرجال عن السعرات الحرارية للمرأة.

2- لا يختلف تمرين المرأة عن الرجل.. هي معلومة غير صحيحة والتصحيح أنه يختلف الأوزان المستخدمة في تمرين المرأة عن الرجل، كما تختلف شدة التمرين.

3- يمكن للمرأة الحامل أداء جميع التمارين الرياضية.. هي معلومة خاطئة والتصحيح أنه يجب الحذر في التمرين للمرأة الحامل ويجب أن لا تكون التمارين عالية الشدة؛ وذلك لتجنب الولادة المبكرة أو إيذاء الأم أو الجنين.

4- لا يختلف توزيع الدهون في الرجال عن السيدات.. هي معلومة خاطئة والتصحيح أنه يختلف توزيع الدهون في السيدات عن الرجال، حيث تتركز الدهون في السيدات في المنطقة السفلية من الجسم في الأرداف والفخذين، أما في الرجال فتتركز في البطن؛ ولذلك تختلف نوعيه التمارين للرجال عن السيدات لضرورة تقوية العضلات في مناطق تركز الدهون لتجنب حدوث ترهل للجلد أثناء انقاص الوزن.

5- يمكن أداء تمارين عالية الشدة للمبتدئين.. خطأ شائع وينتج عنه أحدث الإصابات، والصحيح هو بداية التمرين بأوزان خفيفة وتمارين خفيفة وزيادة الأوزان وشدة التمرين كل فترة بحسب زيادة قوة عضلات الجسم وتحملها لتجنب الإصابات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

سلطان وحجازي يقودان حملة لإطلاق سراح قادة «الإرشاد»

منذ حوالي 7 ساعات

سامح شكري يكشف الهدف من مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 5 ساعات

دويلة التناقضات.. قطر تجرم زعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة بتعديلات قانون العقوبات

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات سد النهصة: «لم تنتهِ.. مش هنعمل البحر طحينة»

الصور

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

مخطط قطري تركي لحشد تظاهرات أمام السفارات المصرية

الأرصاد: طقس السبت ممطر.. والقاهرة 11

رد ناري من سامح شكري على وزير الدفاع التركي حول حدود مصر مع ليبيا

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

8 خطوات لخفض الكولسترول بطريقة صحية

الرئيس نيوز

فودة يقترح إنشاء محافظة جديدة باسم وسط سيناء

شكري يوضح أهمية مؤتمر برلين.. ويؤكد: ندعم السيادة الليبية

شوقي والسعيد يناقشان تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم

مدرب طنطا يكشف رد فعل فايلر بعد هديته الفرعونية

منوعات

بيع عملة ذهبية نادرة للملك البريطانى إدوارد الثامن بمليون جنيه إسترلينى

«موغو» أول عدسة لاصقة فى العالم لقراءة الرسائل الواردة

«فيسبوك» تحظر شركة إسرائيلية

ممرضة تقتل زوجها بـ«القطرة» وتُعاقب بالسجن 25 عامًا

كشكول

٢.٥ مليون امتحان إلكتروني لثانية ثانوي في الأسبوع الأول من الاختبارات

أستاذ جامعي: توقيت اقتراح الكشف النفسي على هيئة التدريس مثير للريبة

أستاذ جامعي عن مقترح "الكشف النفسي": ونرجع نقول ليه الناس مش بتحترمنا

امتحانات سابقة لمادة "الهندسة" للشهادة الإعدادية الأزهرية

إسلام سياسي

33 مليونًا و674 ألفًا ومائتا جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا

«الحفاظ على الآثار التاريخية» أحد أبرز منشورات الأزهر بمعرض الكتاب

بالتفاصيل.. أنشطة المؤسسات الدينية فى معرض الكتاب 2020

وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
د.كريمة الحفناوى
الاتفاقية «190» وقانون العمل
المزيد

الثقافة

ريا وسكينة تظهران على مسرح سيد درويش الليلة

«جاليرى ضى» يستضيف مائدة مستديرة حول «الإمبريالية والهشك بشك»

اليوم.. سينما ذوى الاحتياجات الخاصة تعرض «حدوتة جميلة» و«فردة شمال»

اليوم.. السيمفونى يواصل عزف أعمال بيتهوفن فى المسرح الكبير