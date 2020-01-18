معتز القيعى يصحح أخطاء شائعة حول التمارين الرياضية وتغذية المرأة

تقع الكثير من الفتيات ضحية الشائعات المختلفة حول التغذية وممارسة الرياضة، خاصة الفتيات والسيدات حديثي العهد في الجيم والصالات الرياضية؛ لذلك يقدم معتز القيعي، اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، في هذا الموضوع، أهم الشائعات والأخطاء عن التمارين الرياضية وتغذية البنات وتصحيح هذه الشائعات.1- النظام الغذائي يكون واحدًا للرجال والفتيات.. هذه المعلومه خطأ والتصحيح أن الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية تختلف من الرجال للسيدات؛ لذلك يجب أن تزيد السعرات الحرارية للرجال عن السعرات الحرارية للمرأة.2- لا يختلف تمرين المرأة عن الرجل.. هي معلومة غير صحيحة والتصحيح أنه يختلف الأوزان المستخدمة في تمرين المرأة عن الرجل، كما تختلف شدة التمرين.3- يمكن للمرأة الحامل أداء جميع التمارين الرياضية.. هي معلومة خاطئة والتصحيح أنه يجب الحذر في التمرين للمرأة الحامل ويجب أن لا تكون التمارين عالية الشدة؛ وذلك لتجنب الولادة المبكرة أو إيذاء الأم أو الجنين.4- لا يختلف توزيع الدهون في الرجال عن السيدات.. هي معلومة خاطئة والتصحيح أنه يختلف توزيع الدهون في السيدات عن الرجال، حيث تتركز الدهون في السيدات في المنطقة السفلية من الجسم في الأرداف والفخذين، أما في الرجال فتتركز في البطن؛ ولذلك تختلف نوعيه التمارين للرجال عن السيدات لضرورة تقوية العضلات في مناطق تركز الدهون لتجنب حدوث ترهل للجلد أثناء انقاص الوزن.5- يمكن أداء تمارين عالية الشدة للمبتدئين.. خطأ شائع وينتج عنه أحدث الإصابات، والصحيح هو بداية التمرين بأوزان خفيفة وتمارين خفيفة وزيادة الأوزان وشدة التمرين كل فترة بحسب زيادة قوة عضلات الجسم وتحملها لتجنب الإصابات.