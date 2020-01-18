محمد رمضان يقترب من 20 مليون مشاهدة بـ«رايحين نسهر» على «يوتيوب»

أوشك الفنان محمد رمضان من تحقيق 20 مليون مشاهدة بأحدث أغنياته «رايحين نسهر»، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».الأغنية تم تصويرها في القاهرة، وأخرجها محمد سامي، الذي يخرج مسلسل «البرنس» الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل.كما أن الأغنية ضمن أغنيات كثيرة قدمها محمد رمضان في الفترة الأخيرة، إضافة إلى أنه قدّم مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية الضخمة في دول مختلفة، منها الإمارات والمغرب.ويواصل حاليًا النجم محمد رمضان تصوير مشاهده الأولى من مسلسل «البرنس»، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.وينتظر «رمضان»، خلال الفترة المقبلة، عرض حملة دعائية لإحدى الشركات الإعلانية الكبيرة، والتي تتضمن تقديم أغنية جديدة لرمضان تم تصويرها في يومين.