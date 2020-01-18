5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

التغذية الصحية أحد مفاتيح الخصوبة والحمل الناجح، فإذا كنت تخططين للحمل تنصحك نتائج دراسة من جامعة هارفارد بالتأكد من وجود المغذيات التالية ضمن نظامك الغذائي:حمض الفوليك»: يعتبر فيتامين «ب9» أو حمض الفوليك من أهم المغذيات لتفادي تشوهات الجنين، لكنه أيضًا ضروري لنجاح الإخصاب، وخلال التخطيط للحمل تناولي: البرتقال والفراولة (الفريز) والسبانخ والبروكلي لضمان الحصول على الفولات إلى جانب تناول فيتامينات الحمل التي تحتوي عليه.«أوميجا3»: توجد هذه الدهون الصحية في الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون.«الكالسيوم»: من المعادن الضرورية لنجاح الإخصاب الكالسيوم، ويوجد في الحليب ومنتجات الألبان والبروكلي والبيض.«الحديد»: مع بداية الحمل يتزايد إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويعتبر الحديد ضروري لهذه الخطوة، بينما يعيق نقصه فرص حدوث الإخصاب، ويوجد الحديد في اللحوم والبقول ومنتجات الألبان.«البروتين النباتي»: البقول والعدس من أفضل مصادر البروتين النباتي، وتوجد أدلة على أن زيادة حصة هذا النوع من البروتين تحسن فرص الإخصاب والحمل.