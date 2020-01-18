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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

السبت 18/يناير/2020 - 02:51 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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التغذية الصحية أحد مفاتيح الخصوبة والحمل الناجح، فإذا كنت تخططين للحمل تنصحك نتائج دراسة من جامعة هارفارد بالتأكد من وجود المغذيات التالية ضمن نظامك الغذائي:

حمض الفوليك»: يعتبر فيتامين «ب9» أو حمض الفوليك من أهم المغذيات لتفادي تشوهات الجنين، لكنه أيضًا ضروري لنجاح الإخصاب، وخلال التخطيط للحمل تناولي: البرتقال والفراولة (الفريز) والسبانخ والبروكلي لضمان الحصول على الفولات إلى جانب تناول فيتامينات الحمل التي تحتوي عليه.

«أوميجا3»: توجد هذه الدهون الصحية في الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون.

«الكالسيوم»: من المعادن الضرورية لنجاح الإخصاب الكالسيوم، ويوجد في الحليب ومنتجات الألبان والبروكلي والبيض.

«الحديد»: مع بداية الحمل يتزايد إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويعتبر الحديد ضروري لهذه الخطوة، بينما يعيق نقصه فرص حدوث الإخصاب، ويوجد الحديد في اللحوم والبقول ومنتجات الألبان.

«البروتين النباتي»: البقول والعدس من أفضل مصادر البروتين النباتي، وتوجد أدلة على أن زيادة حصة هذا النوع من البروتين تحسن فرص الإخصاب والحمل.

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