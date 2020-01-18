هزة أرضية تضرب ولاية بجاية الجزائرية

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات بمقياس ريختر ولاية بجاية الجزائرية (شمال) مساء أمس الجمعة.وذكر بيان للمركز الوطني لرصد الزلازل أنه سجل، مساء أمس الجمعة، هزة أرضية بقوة 3 درجات، 9 كلم غرب منطقة درقوينة بولاية بجاية، ولم تسفر الهزة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.