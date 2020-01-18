ريا وسكينة تظهران على مسرح سيد درويش الليلة

يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الأسكندرية ــ في الثامنة مساء اليوم السبت٬ عرض "ريا وسكينة"والذي تقدمه فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت.العرض تأليف محمد فؤاد، ديكور وملابس أنس إسماعيل ويتضمن قراءة انسانية لقضية جنائية شهيرة حيث يتناول شخصيتي ريا وسكينة اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسى والبحث في الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي آنذاك ويبرز ردود الأفعال تجاه العنف الذي تعرضتا له باعتباره صراع مع الموت.وفرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيًا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية٬ ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم، بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.