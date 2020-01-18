الرئيس الأمريكى: اقتصاد إيران يتهاوى وشعبها يعانى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن، اقتصاد إيران يتهاوى وشعبها يعاني حسبما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل.وكان «ترامب» قال إنه، يجب على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله، وذلك بعدما انتقد «خامنئي» الولايات المتحدة بشدة في خطبة الجمعة في طهران.وقال «ترامب»، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «المدعو "الزعيم الأعلى" لإيران قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا».يأتي كلام «ترامب» ردًا على تصريحات «خامنئي» التي وصف فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«المهرج» الذي يتظاهر فقط بدعم الشعب الإيراني.وأضاف «خامنئي»، أمس الجمعة، خلال أول خطبة جمعة يؤم فيها المصلين منذ عام 2012 أن «ترامب» يريد «طعن» بلاده بـ«خنجر سام في الظهر».وأشار المرشد الأعلى إلى أن أمريكا عندما قتلت الجنرال قاسم سليماني في غارة جوية ببغداد، فإنها قتلت القائد الأكثر فعالية في القتال ضد تنظيم داعش.