الباحث العراقى حسام كصاى يشارك بـ3 مؤلفات فى معرض القاهرة للكتاب

بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والمقرر أن تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل٬ يصدر للباحث العراقي ٬ حسام كصاي٬ عن دار مدبولي للنشر والتوزيع بالقاهرة٬ 3 إصدارات فكرية وبحثية جديدة.الإصدار الأول «النبي نيتشه»، ومما جاء على غلافه الخلفي «هل يمكن أن نعتبر نيتشه نبيًّا؟ وما العلاقة بين نيتشه وسيد قطب؟ وهل اكتسبت داعش قوتها بناءً على أفكار نيتشه؟ كتاب مهم يتناول حياة نيتشه، ويكشف الحجاب عن أتباع فلسفته في العصر الحديث».أما الإصدار الثالث «حانوت العبادات تجَّار الدين»،: وبحسب المؤلف:«كلنا نستخدم هذا المصطلح على سبيل المجاز، فهل يمكن أن يكون حقيقة فعلًا؟ هل تحولت المساجد إلى مولات تجارية، وتحول الله إلى سلعة، وأصبحت المذاهب براندات؟ كتاب يكشف المسكوت عنه بخصوص الاتجار بالدين، والمخدرات الفقهية».بينما يتمثل الإصدار الثالث في «حقل التابوهات هل الله سُني أم شيعي؟!»، ويتسائل «كصاي» في مقدمته للكتاب: «هل الله متعدِّد أم واحد؟! لم يعد هذا العالم جديرًا بالاحترام أو يستحق البقاء على الوضع الذي هو عليه، حيث الله يُسفك ويُباح في كل حي وزقاق.. فهو الضحية الأولى في عالمنا، قتلناه في أنفسنا، دفنَّاه في أكوام مفاسدنا.. حوَّلنا ممتلكات السماء إلى ملكية الأرض وخلفائها المعاقين، ملكيات خاصة مذهبية، طائفية، حزبية، عائلية، عشائرية.. فكيف لنا أن ننجو من هذا الحقل الذي نبتنا فيه رغم أنفنا؟ حقل التابوهات».