ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

احتفلت ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلادها وسط عدد قليل من المقربين والأصدقاء، والذي كان من بينهم الفنان أحمد العوضي.وأثارت صور «العوضي» مع ياسمين عبدالعزيز جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات بين متابعي النجمين حول علاقتهما.وتواجد «العوضي» بالقرب من «ياسمين» في العديد من الصور التي تم التقاطها، ولفت هذا التقارب الواضح بينهما في الصور الانتباه، وهو ما أثار فضول محبي النجمين زيادة.وتساءل الجمهور عن هوية العلاقة التي تربط بين «ياسمين» و«العوضي»، فمنهم من خمن بزواج قريب أو أنهما على علاقة ارتباط حاليًا، لكنهما لم يعلنا عنها، خاصة وأن أحمد العوضي أعلن عن فسخ خطوبته مؤخرا.واحتفلت ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلادها الأربعين، إذ ولدت في 16 يناير 1980.