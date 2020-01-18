«جاليرى ضى» يستضيف مائدة مستديرة حول «الإمبريالية والهشك بشك»

بالتعاون مع ابن رشد للنشر٬ يستضيف جاليري ضي بمقره الكائن في 14 شارع الأحرار المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت٬ مائدة مستديرة حول إصدارها الجديد والمثير للجدل «الإمبريالية والهشك بشك.. تاريخ الرقص الشرقي» للباحثة شذى يحيى.هذا ومن المقرر أن يناقش الكتاب كل من الكتاب الصحفيين سعد القرش٬ وماجد يوسف٬ ومحمد الكفراوي٬ وخيري حسن٬ وأحمد سراج٬ ويدير الحوار الشاعر محمد حربي.وبحسب الناشر، يعتبر الكتاب محاولة أولية للبحث في موضوع شائك ومهم وهو علاقة الرقص القادم من الشرق على نظرة الغرب للشرق ونظرة الغرب لنفسه، فالكتاب يتحدث عن تاريخ الرقص الشرقي الذي شكل منذ حملة نابليون وما تلا ذلك من الهوس والولع الذى أصاب الكتاب والرحالة بالراقصات إطارا معرفيًا للتفاعل الثقافي بين الشرق والغرب على مستوى الأدب والفن التشكيلي والفوتوغرافي وفنون الأداء.