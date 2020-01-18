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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المسمارى: القيادة العامة لن تقبل المساومة على سيادة وطموحات الليبيين

السبت 18/يناير/2020 - 12:27 ص
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
نغم رأفت
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قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إن، القيادة العامة لن تقبل المساومة على سيادة وطموحات الشعب الليبي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن، القيادة العامة تؤكد على جاهزية الجيش التامة للتعامل مع المستجدات سواء أمنية أو عسكرية.

وقال إن، القوات الليبية تلتزم التزامًا كاملًا بوقف إطلاق النار، مضيفًا نرصد اختراقات بتدخل من تركيا لكن الجيش الوطني لا يزال ملتزمًا بالهدنة، مشيرًا إلى أنه تم إنزال مرتزقة وضباط أتراك في خرق واضح لوقف إطلاق النار.

وكان مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قال مساء الجمعة إنه، سيتم وقف تصدير الخام من
موانئ النفط شرق ووسط البلاد بدءًا من اليوم السبت وهو ما سيؤدي إلى خسارة صادرات حجمها 700 ألف برميل يوميًا.

وذكر المصدر أن، إغلاق الموانئ باستثناء ميناء زويتينة جاء بناء على أمر من قوات الجيش الوطني الليبى بقيادة خليفة حفتر، والذي يسيطر على شرق ووسط البلاد.

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