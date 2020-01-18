الجيش الليبى: قواتنا تلتزم التزامًا كاملًا بوقف إطلاق النار

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن قواتنا تلتزم التزامًا كاملًا بوقف إطلاق النار، مضيفًا نرصد اختراقات ولكن الجيش الوطني لا يزال ملتزمًا بالهدنة.وأضاف «المسماري»، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم إنزال مرتزقة وضباط أتراك في خرق واضح لوقف إطلاق النار.وكان مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قال، مساء الجمعة، إنه سيتم وقف تصدير الخام من موانئ النفط بشرق ووسط البلاد بدءًا من اليوم السبت، وهو ما سيؤدي إلى خسارة صادرات حجمها 700 ألف برميل يوميًا.وذكر المصدر، أن إغلاق الموانئ باستثناء ميناء زويتية جاء بناء على أمر من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، والذي يسيطر على شرق ووسط البلاد.