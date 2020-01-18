المسمارى: تركيا مستمرة فى خرق الهدنة بجلب السلاح والمرتزقة

أعلن الناطق الرسمي بإسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عن أن القيادة العامة احترمت المساعي الدولية وأوقفت إطلاق النار.وأضاف خلال مؤتمر استثنائي عقده من بنغازي قبل دقائق، أن تركيا مستمرة في خرق الهدنة وقامت بتركيب منظومة دفاع جوي أمريكية في مطار معيتيقة، وقامت بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، وتواصل جلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس.