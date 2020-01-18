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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر الخشاب يكشف مؤامرة صنع أردوغان فى أولى حلقات برنامج «الكمين»

السبت 18/يناير/2020 - 12:18 ص
تامر الخشاب
تامر الخشاب
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عرضت شبكة تليفزيون الحياة برنامج «الكمين»، الذي يقدمه المخرج تامر الخشاب، وظهر في الحلقة الأولى بشكل مختلف ويخاطب الجمهور بالعقل بعيدًا عن الانفعالات.

وكشف «الكمين» في أولى حلقاته مؤامرة صنع أردوغان كبطل من ورق وتصويره على أنه منقذ للإسلام والقضية الفلسطينية وترويج الآلة الإعلامية الإخوانية له، ثم تعرض البرنامج بجرأة إلى تورط الإعلام المصري نفسه منذ سنوات في الترويج لظاهرة أردوغان، والنتيجة أنه قتل الآلاف من الشعب العربي في سوريا والعراق، وأصبح حصان طروادة الذي نقل إرهاب داعش للمنطقة العربية.

كما تطرق البرنامج للعبة الإخوان في صناعة زعماء شعبيين خونة إلى موديل جديد على العصر، وهو الزعيم الشعبي الذي يمكن تحميله على فلاشة، ويقصد بهذا النماذج التي يروج لها اللجان الإلكترونية المدفوعة من أجهزة المخابرات التركية والقطرية.

قوة برنامج «الكمين»، أنه قدم هذا الحديث الذي يعرفه الجميع بطريقة سلسلة وبإثباتات مهنية وبصورة تليفزيونية مختلفة ومحتوى يخاطب العقل فقط بعيدًا عن اللعب على المشاعر والعواطف.

المثير أن لجان الإخوان الإلكترونية تنبهت إلى خطورة البرنامج، وحشدت نفسها بقوة لعمل تعليقات سلبية لكنهم انكشفوا بسرعة؛ لأنهم لم يستطيعوا إخفاء ولاءهم لتركيا وأردوغان.

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