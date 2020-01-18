اليوم.. سينما ذوى الاحتياجات الخاصة تعرض «حدوتة جميلة» و«فردة شمال»

ضمن أنشطة نادي سينما ذوي الاحتياجات الخاصة٬ والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ بالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعرض في الثانية عشر ظهر اليوم السبت٬ فيلمي "حدوتة جميلة"، إخراج فكري إبراهيم٬ و"فردة شمال" إخراج سارة رزيق، فيما يعقب عروض الأفلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.في سياق متصل وفي نفس التوقيت٬ يعرض النادي الشهري لسينما الكارتون المصري، والذي يقيمه الصندوق بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا٬ مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية، والتى حازت على جوائز وتتناول مجموعة من القيم وتؤكد على الهوية المصرية وهي: "أوفة والفيفا" إخراج سامي حسام، "زيزو القصر" إخراج وليد عمار، "دعاء القط" إخراج عطية عادل خيري، "سحلاوي صقر الشادوف" إخراج مصطفى الفرماوي، "تيمو وفيرو حابي روح النيل" إخراج شريف عباس و"الخوارزمي" إخراج حسن نور.وفي السادسة مساء نفس اليوم٬ يقيم بيت المعمار المصري٬ بمقره الكائن بمنزل على لبيب – بدرب اللبانة بميدان القلعة٬ أمسية بعنوان "المجتمع المدني: ركيزة نجاح مشروعات الحفاظ على التراث".يشارك في الأمسية الدكتور سهير زكي حواس٬ أستاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة جامعة القاهرة، حيث تلقي الضوء على المناطق التاريخية لنتاج مجتمعات سابقة وكيف يلعب المجتمع المدني دورًا كبيرًا في نجاح مشروعات الحفاظ على تلك المناطق.