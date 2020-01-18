رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. السيمفونى يواصل عزف أعمال بيتهوفن فى المسرح الكبير

السبت 18/يناير/2020 - 12:07 ص
لورينزو تازيرى
لورينزو تازيرى
نضال ممدوح
طباعة
ضمن سلسلة حلقات بيتهوفن التي يقدمها أوركسترا القاهرة السيمفونى٬ بمناسبة مرور 250 عام على ميلاد المؤلف الألمانى الشهير٬ يقام في الثامنة مساء اليوم السبت٬ بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ حفلًا بقيادة المايسترو الإيطالى لورينزو تازيرى ومشاركة مواطنه عازف البيانو أندريا بيكاتشتى والسوبرانو داليا فاروق.

يتضمن البرنامج من مؤلفات بيتهوفن كونشيرتو البيانو والأوركسترا - برفيدو، بالإضافة إلى عدد من أعمال روسينى، فيردى، بوتشينى، ماسينيه.

يشار إلى أن لودفج فان بيتهوفن يعد أحد أهم المؤلفين في العالم٬ حيث أظهر في طفولته نبوغًا وموهبة فذة حين كتب أول أعماله في الثامنة من عمره، وعزفت السيمفونية الأولى له في المسرح الملكي الامبراطوري في فيينا عام 1800 ولاقت ترحيبًا وإعجابًا كبيرين بعدها أصبح من الموسيقيين البارزين في أوروبا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوركسترا القاهرة السمفوني يختتم حفلات موسمه الفني بالأوبرا

أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلًا على المسرح الكبير بالأوبرا

الليلة.. "أصوات من الشمال" لأوركسترا القاهرة السيمفونى بالأوبرا

"السيمفوني" يغرد بأعمال "بيتهوفن" على المسرح الكبير بالأوبرا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

إغلاق ميناء الزويتية النفطي فى ليبيا احتجاجا على التدخل التركي

منذ حوالي 6 ساعات

«الإرهابية» تحرض على الإضراب مع اقتراب ذكرى «25 يناير»

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: طقس السبت ممطر.. والقاهرة 11

منذ حوالي 3 ساعات

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

الصور

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس السبت ممطر.. والقاهرة 11

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

مخطط قطري تركي لحشد تظاهرات أمام السفارات المصرية

رد ناري من سامح شكري على وزير الدفاع التركي حول حدود مصر مع ليبيا

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

8 خطوات لخفض الكولسترول بطريقة صحية

6 فوائد صحية وتجميلية لزيت جوز الهند

الرئيس نيوز

فودة يقترح إنشاء محافظة جديدة باسم وسط سيناء

شكري يوضح أهمية مؤتمر برلين.. ويؤكد: ندعم السيادة الليبية

شوقي والسعيد يناقشان تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم

مدرب طنطا يكشف رد فعل فايلر بعد هديته الفرعونية

منوعات

«فيسبوك» تحظر شركة إسرائيلية

ممرضة تقتل زوجها بـ«القطرة» وتُعاقب بالسجن 25 عامًا

شاب يعرض 12 مليون كلمة سر مسروقة للبيع عبر الإنترنت

ماركة أزياء شهيرة تتوقف عن استخدام جلد الكنغر

كشكول

٢.٥ مليون امتحان إلكتروني لثانية ثانوي في الأسبوع الأول من الاختبارات

أستاذ جامعي: توقيت اقتراح الكشف النفسي على هيئة التدريس مثير للريبة

أستاذ جامعي عن مقترح "الكشف النفسي": ونرجع نقول ليه الناس مش بتحترمنا

امتحانات سابقة لمادة "الهندسة" للشهادة الإعدادية الأزهرية

إسلام سياسي

33 مليونًا و674 ألفًا ومائتا جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا

«الحفاظ على الآثار التاريخية» أحد أبرز منشورات الأزهر بمعرض الكتاب

بالتفاصيل.. أنشطة المؤسسات الدينية فى معرض الكتاب 2020

وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
د.كريمة الحفناوى
الاتفاقية «190» وقانون العمل
المزيد

الثقافة

«جاليرى ضى» يستضيف مائدة مستديرة حول «الإمبريالية والهشك بشك»

اليوم.. سينما ذوى الاحتياجات الخاصة تعرض «حدوتة جميلة» و«فردة شمال»

اليوم.. السيمفونى يواصل عزف أعمال بيتهوفن فى المسرح الكبير

افتتاح معرض «No Single» بمتحف الفن بالأوبرا.. الإثنين