اليوم.. السيمفونى يواصل عزف أعمال بيتهوفن فى المسرح الكبير

ضمن سلسلة حلقات بيتهوفن التي يقدمها أوركسترا القاهرة السيمفونى٬ بمناسبة مرور 250 عام على ميلاد المؤلف الألمانى الشهير٬ يقام في الثامنة مساء اليوم السبت٬ بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ حفلًا بقيادة المايسترو الإيطالى لورينزو تازيرى ومشاركة مواطنه عازف البيانو أندريا بيكاتشتى والسوبرانو داليا فاروق.يتضمن البرنامج من مؤلفات بيتهوفن كونشيرتو البيانو والأوركسترا - برفيدو، بالإضافة إلى عدد من أعمال روسينى، فيردى، بوتشينى، ماسينيه.يشار إلى أن لودفج فان بيتهوفن يعد أحد أهم المؤلفين في العالم٬ حيث أظهر في طفولته نبوغًا وموهبة فذة حين كتب أول أعماله في الثامنة من عمره، وعزفت السيمفونية الأولى له في المسرح الملكي الامبراطوري في فيينا عام 1800 ولاقت ترحيبًا وإعجابًا كبيرين بعدها أصبح من الموسيقيين البارزين في أوروبا.