أميرة بهى الدين: لجنة الأناضول هدفها تشويه مصر

قالت الإعلامية أميرة بهى الدين إن، الأمن المصري تمكن من القبض على لجنة مشكلة للإضرار بالأمن القومي مكونة من رجل تركي وعدد من المصريين المنتمين لتنظيم الإخوان، مشيرة إلى أنه تم القبض عليهم بشكل قانوني.ونفت أميرة، في حوارها مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج «المواجهة»، المذاع على فضائية extra news، ما تردد بشأن عمل عناصر هذه اللجنة بشكل قانوني فى مصر بغطاء وكالة الأناضول الإخبارية والتى عملت فى مصر بعد ثورة يناير مباشرة.وأضافت أن وكالة الأناضول منذ 2015 لم يصدر لها تصريح بالعمل فى مصر حسب ما ذكرته لجنة الاستعلامات المصرية وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة لنص القانون، وأن هدفها تشويه مصر عالميًا من خلال بث أخبار كاذبة.وأشارت إلى أن، زمن التسيب والفوضى قد انتهى وأن الدولة المصرية تمكنت من استرداد هيبتها وقوتها ولن تسمح بالفوضى مرة أخرى.وأثنت بهى، على رد الخارجية المصرية على الجانب التركي بخصوص هذا الشأن بعدما اتهمت تركيا مصر بتقويض حرية الصحافة.وقالت بهى إن، بيان الخارجية جاء قوى وشديد اللهجة وأوضح للعالم أن تركيا هى من تنتهك حقوق حرية الرأى وتمنع الصحفيين من ممارسة عملهم.