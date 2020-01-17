حبس عاطل تعدى على صاحب ورشة في المرج بسبب «مكالمة تليفون»

على خلفية تداول خبر بعددٍ من المواقع على شبكة الإنترنت تضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر، أمام ورشة مملوكة للأخير، بمنطقة المرج بالقاهرة، محاولاً ذبحه بدعوى إقامة "الحد" عليه، تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص (صاحب ورشة دوكو) مصاب بجرح سطحى بالجانب الأيسر من الرقبة – وآخر (عاطل، سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات وتبديد").وجاءت المشاجرة على خلفية حدوث مشادة كلامية بين الطرفين على إثر تعاطي العاطل مواد مخدرة وطلبه من صاحب الورشة إجراء مكالمة من الهاتف المحمول الخاص به.وحال رفض صاحب الورشة؛ تطورت لمشاجرة قام خلالها العاطل بإلقاء قطعة حديدية عليه؛ أدت لحدوث إصابته.تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقرر حبس "العاطل" 4 أيام على ذمة التحقيقات.