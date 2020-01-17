وزير الري الأسبق: ربط سنوات ملء سد النهضة بموسم الفيضان «مكسب» لمصر

علق الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق وخبير المياه الدولي، على البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة بواشنطن قائلًا: "ربط سنوات الملء بموسم الفيضان مكسب لمصر".وأضاف "أبوزيد"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc masr"، مساء الجمعة، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه يتم تحدد عدد سنوات ملء سد النهضة وفقا لموسم الفيضان، لافتًا إلى أن الملء سيكون في أشهر الفيضان يوليو وأغسطس وقد يمتد لـ سبتمبر.كما أوضح وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن الاتفاق المبدئي بواشنطن والذي تضمن 6 بنود حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وضع حدًا لعدد من نقاط الخلاف بين أطراف الأزمة، متابعًا "يجب أن يتم اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على إنشاء آلية فعالة للتنسيق في ما بينهم حال حدوث فيضان عال أو منخفض".كما أعرب وزير الموارد المائية والري الأسبق، عن تفاؤله على ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات واشنطن.