محافظ جنوب سيناء: افتتاح جامعة الملك سلمان وقصر ثقافة الطور 30 يونيو

قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إنه سيتم افتتاح جامعة الملك سلمان بالمحافظة بعد الانتهاء الكامل من أعمالها في 30 يونيو المقبل، مؤكدا أن المنطقة بأكملها ستشهد تطويرا كاملا خلال الفترة المقبلة.وأضاف فودة: سيتم الانتهاء أيضا من قصر ثقافة مدينة الطور في 30 يونيو المقبل، وافتتاح كورنيش جديد بالمنطقة ومركز تدريب للمرأة.وأوضح فودة- في كلمته خلال استقباله للوفد البرلماني من لجنة الإعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة محمد شعبان، علي هامش زيارة الوفد لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة- أن المحافظة خاطبت وزارة الاتصالات أكثر من مرة لتوفير مزيد من الشبكات في المناطق التي لا تصل إليها تغطية متطورة، مشيرا إلى أن المحافظة ستستمر في المتابعة حتي يتم تنفيذ كافة الشبكات المطلوبة.ويضم الوفد البرلمانى المتواجد حاليا فى مدينة شرم الشيخ 12 نائبا من أعضاء اللجنة الثقافة وهم: النائب محمد شعبان وكيل اللجنة والدكتور نادر مصطفى امين سر اللجنة والنواب ياسمين ابو طالب وثناء برغش وتامر عبد القادر وجلال عواره ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلي.