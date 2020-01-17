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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

افتتاح معرض «No Single» بمتحف الفن بالأوبرا.. الإثنين

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:09 م
أحمد جعفري
أحمد جعفري
حسام الضمراني
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يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا جديدًا للفنان أحمد جعفري بعنوان "No Signal"، الإثنين 20 يناير في تمام السابعة مساءً بقاعة الباب سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا.

وقال الدكتور خالد سرور، فى بيان: "يتميز الفنان الشاب أحمد جعفري بشخصية فنية خاصة، فأعماله لها وقعها على العقل والوجدان لاهتمامه بموضوعات وقضايا من الواقع الآني وربما حولها اشتباكات فكرية بعضها سلس وبعضها متداخل ومُعقد فيأتي أسلوبه المُعتمد على هذا المحتوى الفكري كبطل للمشهد التصويري على حساب القيم الجمالية التقليدية ليجذب بصريًا عقل المُتلقي إلى مساحات التحاور مع العمل من خلال عناصر تعبيرية بسيطة ورموز بصرية ذات دلالات ومعان تم توظيفها في سياق بناء تشكيلي لتعكس فكر وقناعات الفنان ومن أجل ضمان هذا الحوار دائمًا يلجأ "جعفري" إلى خلق مسطح بصري شديد التشويق لإثارة مخيلة المُشاهد وجذبه نحو نقاط التلاقي أو الاختلاف".

الفنان أحمد جعفري درس التصوير والنحت بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان في الفترة من 2003 حتى 2005، يمارس عمله كفنان منذ عام 2006، شارك في أكثر من 90 معرض جماعي ما بين الدولي والمحلي منها صالون الشباب من 2008 حتى 2015، ومعرض نورد أرت بألمانيا 2015، وبينالي "تي ريو" بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2017، وبينالي الشباب بمدينة ساو باولو البرازيل، ومعرض مفردات البيئة المصرية بأكاديمية الفنون المصرية بروما 2018، وأقام سبعة معارض فردية منها معرض "دلالات ناباكوف" قاعة إتجاه بقصر الفنون 2016، ومعرض "صنع في مصر" مركز سعد زغلول الثقافي 2012، ومعرض "الطريق إلى اللانهاية" مركز الجزيرة للفنون 2012، كما شارك بالعديد من المشاريع الفنية.

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