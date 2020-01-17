«العملية فيرجينيا».. جديد محمود الدموكي في معرض الكتاب

يستعد الكاتب محمود الدموكي لطرح روايته الجديدة «العملية فيرجينيا» في معرض القاهرة الدولي للكتاب (22 يناير - 4 فبراير)، إذ يسجّل «الدموكي» تعاونه الأول مع دار «دون» للنشر، والمتواجدة في صالة 1 جناح B31.تدور أحداث الرواية بعد 50 عامًا من الآن حول تجربة طبيّة فريدة من نوعها تستهدف إنقاذ العالم، إذ يُصور «الدموكي» حياة آخر شخص متبقي على قيد الحياة في كوكب الأرض، هذا الشخص مُطالب بتنفيذ عملية إنقاذ غريبة تُسمى «فيرجينيا»، في إطار من الإثارة والتشويق.الكاتب محمود الدموكي صحفي وسينارست من مواليد المنصورية في الجيزة، وهو متخصص في الشأن الفني والثقافي.وتُعد «العملية فيرجينيا» الرواية الثالثة له بعد رواية «إسراء» (2016) ورواية «سبع عجاف» (2017)، وحصل من قبل على جائزة «إبداع» المُقدمة من وزارة الشباب عام 2017 وشارك في كتابة عدة مسلسلات تلفزيونية.