وقف أعمال بناء مخالف في 6 حملات بحي وسط الإسكندرية

دفع حي وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، بـ6 حملات لوقف أعمال البناء المخالف، هدم حوائط مخالفة في الحال، فك الشدات الخشبية، والتحفظ طن أسمنت و3 سيارات نقل من 6 عقارات مخالفة.وتم خلال الحملة الأولى وقف أعمال البناء المخالف، وهدم حوائط مخالفة، في الحال بالعقار الكائن بـ4 ش احمد شعبان - محرم بك، وتم خلال الحملة الثانية وقف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية للعقار الكائن بـ 36 الحبشة - محرم بك.بينما تم في الحملة الثالثة وقف أعمال البناء المخالف والتحفظ على طن اسمنت بالعقار الكائن بـ16 و18 شارع جمال الدين نوح محرم بك، وفي الحملة الرابعة وقف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية للعقار الكائن بـ2 شارع محمد إسماعيل مع علي شيحه - محرم بك، والتحفظ على سيارة نقل.كما تم في السياق ذاته خلال الحملة الخامسة وقف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن بـ38 شارع قنال السويس البطئ، والتحفظ على سيارة، وتم إيقاف أعمال البناء المخالف بالدور السادس العلوي بالعقار الكائن بـ95 شارع الإسكندراني - محرم بك والتحفظ على سيارة خلال الحملة السادسة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في جميع الحالات، بمشاركة سكرتير عام الحي، إدارة المتابعة، ووحدة التحفظ، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات العميد فادي وديع رئيس حي وسط، واستمرارا للتصدي لظاهرة البناء المخالف منذ المهد وفرض القانون.