وكيل «صحة الغربية» يشدد على صيانة معدات مستشفى سمنود العام

شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على مراجعة عقود الصيانة ودورية مرور الشركات على الأجهزة وصيانتها بمستشفى سمنود العام.جاء ذلك أثناء تفقده المستشفى، برفقة الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، تفقد قسم الطوارئ، والاستقبال، والعمليات، والحضانات، والعناية المركزة ووحدة الجهاز الهضمي.كما تم المرور على وحدة الإطفاء ومنظومة الحريق ومراجعتها، وتأكد من سلامة الطفايات مشددا على سرعة تشغيل وحدة CR، والتي تم إنشاؤها عن طريق المجتمع المدني.وأشاد بمستوي الأداء بالمستشفى وأثنى على طاقم العمل من أطباء وتمريض وفنيين وعمال، لالتزامهم بأماكن عملهم، وتقدم بالشكر والعرفان لهم جميعا.وأمر بتكريم مدير المستشفى والمدير المالي والإداري، لسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والأمور المالية التي تخص المرضى والعاملين وفريق العلاقات العامة.