إبراهيم المعلم: محمد حسنين هيكل لم يعتمد على «عبدالناصر» في الصحافة

أكد إبراهيم المعلم، رجل الأعمال مالك دار وجريدة الشروق، أن الكاتب الصحفى حسنين هيكل، أحد أهم رواد الصحافة على مستوى العالم ولم يعتمد على صداقته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر فقط في عمله الصحفى، مدللًا على كلامه باستمرار هيكل فى بلاط صاحبة الجلالة حتى بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر.وقال المعلم في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على ten، إن هيكل هو الأب الروحى لجريدة الشروق، مشيرًا إلى متابعة هيكل الدقيقة لجميع الظروف السياسية والاقتصادية التى يمر بها العالم وكذلك متابعته الجيدة لحالة الصحف العالمية والمحلية حتى بعد تركه لعمله بجريدة الأهرام.وأضاف أن سبب فشله فى انتخابات النادى الأهلى هى وجود حملة شرسة لتشويهه، مشيرًا إلى حصوله على أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات السابقة لها وتم اختياره لأمانة الصندوق بناءً على رغبة الكابتن الراحل حسن صالح.