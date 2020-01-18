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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير البترول يؤكد تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية

السبت 18/يناير/2020 - 02:02 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
رباب الأهواني
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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الانتقاد الموجه لمنتدى غاز شرق المتوسط يؤكد نجاح مصر وسيرها في الطريق السليم، مشيرًا إلى أن المنتدى سيتحول إلى منظمة دولية.

وأضاف «الملا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «mbc masr» مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الجمعة: «إحنا بنشتغل صح، وغرضنا التكامل مع الدول، وتعظيم موارد الغاز، وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، حيث سيتكون المنظمة منوطة بتنسيق التحركات وخلق حالة من التكامل بين الدول وليس التنافس».

كما أشار وزير البترول إلى أن فرنسا تقدمت بطلب رسمي لتكون عضو كامل بالمنتدى، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بطلب لتكون عضو مراقب، وهو ما يؤكد نجاح وقوة الكيان.

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