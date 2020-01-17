كمال أبوسيف مديرا لـ«أوقاف البحر الأحمر»

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور كمال أبو سيف أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ومدير أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مديرًا لمديرية أوقاف البحر الأحمر.يأتي ذلك في إطار تمكين الشباب المثقف المؤهل علميًا وإداريًا، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف.