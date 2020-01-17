رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

كمال أبوسيف مديرا لـ«أوقاف البحر الأحمر»

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:53 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أميرة العناني
طباعة
كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور كمال أبو سيف أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ومدير أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مديرًا لمديرية أوقاف البحر الأحمر.

يأتي ذلك في إطار تمكين الشباب المثقف المؤهل علميًا وإداريًا، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد: طقس السبت ممطر.. والقاهرة 11

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات سد النهصة: «لم تنتهِ.. مش هنعمل البحر طحينة»

منذ أقل من ساعتين

مخطط قطري تركي لحشد تظاهرات أمام السفارات المصرية

الصور

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

مخطط قطري تركي لحشد تظاهرات أمام السفارات المصرية

رد ناري من سامح شكري على وزير الدفاع التركي حول حدود مصر مع ليبيا

الأرصاد: طقس السبت ممطر.. والقاهرة 11

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

8 خطوات لخفض الكولسترول بطريقة صحية

6 فوائد صحية وتجميلية لزيت جوز الهند

الرئيس نيوز

فودة يقترح إنشاء محافظة جديدة باسم وسط سيناء

شكري يوضح أهمية مؤتمر برلين.. ويؤكد: ندعم السيادة الليبية

شوقي والسعيد يناقشان تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم

مدرب طنطا يكشف رد فعل فايلر بعد هديته الفرعونية

منوعات

«فيسبوك» تحظر شركة إسرائيلية

ممرضة تقتل زوجها بـ«القطرة» وتُعاقب بالسجن 25 عامًا

شاب يعرض 12 مليون كلمة سر مسروقة للبيع عبر الإنترنت

ماركة أزياء شهيرة تتوقف عن استخدام جلد الكنغر

كشكول

٢.٥ مليون امتحان إلكتروني لثانية ثانوي في الأسبوع الأول من الاختبارات

أستاذ جامعي: توقيت اقتراح الكشف النفسي على هيئة التدريس مثير للريبة

أستاذ جامعي عن مقترح "الكشف النفسي": ونرجع نقول ليه الناس مش بتحترمنا

امتحانات سابقة لمادة "الهندسة" للشهادة الإعدادية الأزهرية

إسلام سياسي

33 مليونًا و674 ألفًا ومائتا جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا

«الحفاظ على الآثار التاريخية» أحد أبرز منشورات الأزهر بمعرض الكتاب

بالتفاصيل.. أنشطة المؤسسات الدينية فى معرض الكتاب 2020

وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
د.كريمة الحفناوى
الاتفاقية «190» وقانون العمل
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «No Single» بمتحف الفن بالأوبرا.. الإثنين

محطات في حياة يحيى حقي مؤلف «قنديل أم هاشم»

جديد دار المعارف: «أيام بغداد» و« ثقوب في جدار الأحزاب المصرية»

صفية القباني تفوز بمقعد نقيب التشكيليين