إحالة واقعة منع 6 طلاب تأخروا عن دخول الامتحان بالقليوبية للتحقيق

أمر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بإحالة واقعة منع 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي من دخول الامتحان بعد مرور 5 دقائق من الوقت بمدرسة فجر الإسلام الخاصة بشبين القناطر إلى التحقيق.وتقدم أولياء أمور الطلاب الـ6 بشكاوى إلى الإدارة التعليمية بشبين القناطر وتواصلوا بوكيل وزارة التعليم في القليوبية مطالبين بإحالة مديرية المدرسة إلى التحقيق وتنظيم امتحان تكميلي لهم في المادة التي رسبوا فيها بسبب القرار الذي اتخذته مديرة المدرسة والذي وصفه أولياء الأمور بالمتعسف وغير المسبوق.وبدأت الإدارة التعليمية في شبين القناطر بالفعل في التحقيق في الواقعة، وتوجهت لجنة تحقيق إلى المدرسة وسألت الطلاب والمدرسين والمديرة عن الواقعة وتفاصيلها، فيما أثبت الطلاب الـ6 حقهم في مراجعة كاميرات المدرسة لكشف حقيقة الأمر.من جانبه قال أحد أولياء الأمور، إنه طلب من وكيل وزارة التعليم في القليوبية بضمان نزاهة التحقيق وحياده وإرجاع حق ابنه وزملائه وكأن القانون قد وضع للإضرار بالطلبة لا لحمايتهم، مؤكدا أنه سيلجأ إلى الوزارة وإلى النيابة العامة إذا اقتضت الظروف ذلك ولن يفرط في حق ابنه وزملائه أيضا.وأشارت الدكتورة وفاء طنطاوي مديرة ادارة شبين القناطر أن التحقيق يتم بحيادية تامة ومصلحة الطلاب هي الهدف الأول، مشيرة إلى أنه يتم الاستماع إلى الشهود من المدرسين والطلاب للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة مدى صحة كلام الطلاب بتأخرهم 5 دقائق وادعاء مديرة المدرسة بتأخرهم عن الوقت المخصص للدخول بنصف ساعة.