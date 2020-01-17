«صاحب الأيادي البيضاء».. وفاة حسان أبو ساعد أحد مشايخ القبائل العربية بحلوان

فقدت القبائل العربية بمصر مساء الخميس، الشيخ حسان أبو تمام أبو ساعد، أحد أهم الشخصيات المؤثرة في استتاب الأمن بمناطق جنوب القاهرة ومدينة الصف بالجيزة والمناطق المحيطة، لما له من نفوذ قبائلي، معروف هناك بعدم السماح لأي تعدي من الممكن أن يقع من شخص أو جماعة على أخرين.جسد الفقيد حسان أبو تمام بشخصيته المتميزة دور الحارس الأمين على الإرث القبائلي من الأجداد، خاصة "العرف" الذي يحكم حياة ذويه من العرب الذين اقترب عددهم نحو 30 مليون مواطن بحسب الإحصاءات الأخيرة، وهو ما أهله لاستقبال أي قيادة أمنية في منطقته لمساعدتهم في القبض على المتهمين سواء جنائيًا أو سياسيًا.حسان أبو تمام، ابن عم الدكتور أشرف منصور رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة والشريك المصري، جده أحمد منصور نائب بيت الأمة عن حلوان في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي أطلق اسمه على أحد أهم شوارع حلوان فيما يعرف بشارع منصور، وعمه الراحل الشيخ محمود أبو ساعد شيخ مشايخ حويطات مصر، وفي إرثه دشن شباب العائلة اليوم هاشتاج "سلاما على روح لن تولد مرة ثانية".