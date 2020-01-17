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عالم

الحكومة السودانية: مفاوضات السلام قطعت أشواطا بعيدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:40 م
شمس الدين كباشي
شمس الدين كباشي
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أكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام، أن المفاوضات فى مسار المنطقتين (النيل الازرق وجنوب كردفان)، قطعت أشواطا كبيرة مع "الحركة الشعبية - جناح مالك عقار".

ونقل مجلس السيادة السوداني عن كباشي قوله، عقب جلسة مفاوضات وفد الحكومة مع "الحركة الشعبية _ جناح مالك عقار" حول مسار المنطقتين، في جوبا مساء اليوم، إن الجلسة أنهت النقاش حول الملف السياسي ضمن الاتفاق الاطاري المقدم من الحركة.

وأضاف كباشي أن اللجان المشتركة من الجانبين بدأت فى تنفيذ بند المساعدات الإنسانية، الذي تم الاتفاق حوله في وقت سابق، لافنا إلى البدء في مناقشة البند الأخير من الاتفاق الإطاري المتعلق بالترتيبات الأمنية فى غضون الأيام القادمة.

وأوضح أن المفاوضات تسير بصورة جيدة في المسارات المختلفة، مشيرا إلى استمرار الوفد الحكومي في الحوار مع "الحركة الشعبية _ شمال _ جناخ عبدالعزيز الحلو"، الشريك في مسار المنطقتين.

من جانبه، أكد ياسر عرمان نائب رئيس "الحركة الشعبية _ جناح عقار"، أن إرادة السلام التي انطلقت في السودان غير قابلة للتراجع، وأن الإرادة للتوصل إلى سلام شامل وسريع يستكمل الثورة متوفرة لدى أطراف التفاوض.

وأضاف عرمان أن الاتفاق مع الحكومة سيكون في إطار السودان الموحد ويجب أن يفرز آليات جديدة تراعى خصوصية المنطقتين.

من جانبه، أوضح ضيو مطوك، عضو فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، أن الطرفين يتحليان بإرادة سياسية حقيقية للتوصل لاتفاق سلام شامل، لافتا إلى أن وفدي الحكومة و"الحركة الشعبية _ جناح عقار"، توصلا إلى اتفاق في كل بنود الاتفاق الاطاري، وتبقى بند الترتيبات الأمنية، الذي وضعت الوساطة تصورا شاملا لمناقشته.

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