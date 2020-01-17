قناوي يقتل زوجته: «رماها من الدور الثاني وضربها بكوريك وغسّلها ودفنها»

أنهى فكهاني بمحافظة قنا، حياة زوجته بـ«كوريك»، بسبب خلافات زوجية، بقرية فاو التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وكان اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بضبط "عطيتو. ا. م، فكهاني"، بتهمة قتل زوجته، بسبب خلافات زوجية بينهما.وكشفت تحريات المباحث، برئاسة المقدم حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، والنقيب محمد عبد القادر، معاون أول مباحث دشنا، أن المتهم ألقى زوجته من الطابق الثاني منذ قرابة عام، وتجدد الخلافات بينهما منذ قرابة أسبوع، وتعدى عليها بـ«كوريك»، مما أسفر عن إصابتها.وأوضحت التحريات، أن المتهم حبس زوجته في غرفة بالرغم من إصابتها، ومنع عنها الطعام والشراب، مما أسفر عن وفاتها، وقام بتغسيلها وتكفينها، وأثناء تشييع الجثمان، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية پالواقعة، وأن الجثمان لايوجد تصريح دفن، وانتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، وتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأحبطت الأجهزة الأمنية تشييع الجثمان، وتم إيداع الجثمان في المستشفى، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة.