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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

عمرو أديب عن مفاوضات سد النهصة: «لم تنتهِ.. مش هنعمل البحر طحينة»

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:18 م
عمرو أديب
عمرو أديب
رباب الأهواني
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مفاوضات سد النهضة بواشنطن انتهت منذ 24 ساعة، متابعا: "مش هنعمل البحر طحينة"، مشيرًا إلى أن الموضوع لم ينته بعد، ولم تتفق الأطراف الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" بعد، وتقرر عقد اجتماع آخر يومي 28 و29 يناير.

وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، مساء الجمعة، أن الشىء الإيجابي في المفاوضات أننا لم ندخل في مرحلة جديدة، معقبا: "كان ممكن الأثيوبيين يقولوا يلا باي، ونبدأ من تاني، ولكن المفاوض المصري أصر على وضع حد للأمر"، مؤكدًا أن المفاوض المصري يتفاوض بقوة وحزم.

واختتم: "علينا الانتظار حتى يوم 28 يناير. إحنا بنعمل اتفاق لأجيال قادمة، وكل حاجة لازم تكون واضحة، كان نفسنا نزغرد ونحتفل بس لسه شوية".

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