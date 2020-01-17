محمود سعد ناعيًا ماجدة الصباحى: توافرت فيها صفات الفنان الحقيقي

نعى الإعلامى محمود سعد، الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى، قائلا: "توافرت فيها جميع صفات الفنان الحقيقي"، مشيرا إلى كونها واحدة من أهم نجوم الزمن الجميل.وتحدث سعد، خلال برنامجه "باب الخلق" والمذاع على فضائية "النهار"، عن بعض ما نشرته الصباحي فى مذكراتها ومنها رفض أهلها لارتباطها بالفنان رجدى أباظة، وكذلك لاختيارها للفنانة سعاد حسنى لتشاركها فيلم "المراهقات".كانت الفنانة ماجدة الصباحى فارقت عالمنا صباح أمس الخميس، عن عمر يناهز 89 عاما بعد رحلة صراع مع المرض.