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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب لبناني: الحكومة شاركت القوى السياسية لنهب أموال الدولة

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:15 م
ياسر الحريري
ياسر الحريري
أحلام عبدالرحمن
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قال الكاتب الصحفي اللبناني ياسر الحريري، إن الانتفاضة الشعبية في لبنان مبررة ومعظم الطبقة السياسية مسئولة عما وصلت إليه الحالة الاقتصادية والمالية، بالتالي تتحمل مسئولية ما يجري في الشارع، خاصة مع عدم وجود آليات للمعالجة الحقيقية.

وأوضح الحريري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الآليات تبدأ بتشكيل حكومة تراعي مطالب الانتفاضة الشعبية في الشارع، مشيرًا إلى أن ما يجري من المباحثات والمفاوضات والعقبات أمام تشكيل الحكومة، هي الأسباب الحقيقية التي تؤجج الاحتجاجت في الشارع.

وأضاف: "اليوم ندخل الشهر الرابع من بدء الاحتجاجات، التي تتصاعد حينًا وتنخفض أحيانًا، ولا بد من حكومة شفافة وصادقة، وقضاء واضح وعادل وحازم يفتح الملفات بشكل مباشر لمحاسبة الفاسدين".

ولفت إلى أن هناك عدم ثقة حاليا بين معظم اللبنانيين والقوى السياسية الموجودة في لبنان، كما أن الحكومات السابقة تتحمل مسئولية المديونية، التي اقتربت من 100 مليار دولار لشعب لا يتجاوز عدده 6 ملايين نسمة.

وتابع: "القوى السياسية كانت تتشارك مع الحكومات السابقة في نهب أموال الدولة، وكان الموالون للحكومة والمعارضة يتحصاصون، لكن أي حكومة قادمة تعرف أنها أمام محاسبة شعبية مباشرة، وهذا يمنع الفساد".

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