عيد تعميد السيد المسيح فى نهر الأردن، وهو من الأعياد السيدية الكبرى فى الكنيسة، وترتبط به عدة طقوس ومسميات، من بينها "برامون"، و"لقان"، وكلها أسماء لطقوس وصلوات ترتبط بهذا العيد، إنه عيد الغطاس، فبدأ الأقباط الصيام استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس 19 يناير الموافق 10 طوبة وفقًا للتقويم القبطي.تستعرض الدستور أبرز المعلومات عن طقوس المسيحيين في الاحتفال بعيد الغطاس.- يترأس البابا تواضروس الثاني قُداس صلاة عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.- يبدأ الاحتفال بإقامة القداس الإلهي وترتيل بعض آيات الإنجيل ورفع البخور، ومن ثم مباركة المياه التى يتم الاحتفاظ بها كرمز لمياه نهر الأردن، ثم يبدأ القساوسة القداس بصلاة تعرف باسم "اللقان".- يرتبط عيد الغطاس ببعض الأكلات المصرية مثل القلقاس والملوخية والويكة وتناول أعواد قصب السكر ويتهادى المصريون "مسيحيين ومسلمين" هذه الأكلات فيما بينهم.- تحتفل به عدد من المجتمعات المسيحية الأرثوذوكسية ويشمل الاحتفال إلقاء صليب في البحر ويقوم شاب بالغوص لاسترجاعه، كما تحتفل به بعض المجتمعات بالغطس في بِرك المياه المتجمدة.